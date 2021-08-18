Предприятие Пинчука оштрафовали на 69 миллионов из-за Укрзализныци

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал предприятие «Интерпайп Украина» за участие в сговоре на тендерах «Укрзалізниці». «Интерпайп» пытался оспорить штраф, но проиграл соответствующий суд, сообщает Телеканал D1.

Антимонопольный комитет выяснил, что предприятия «Интерпайп Украина», «Ретек», «Транспортные инвестиции» и «Фирма Интервторпром» договорились об имитации конкуренции на тендерах филиала «Укрзалізниці».

Договор заключался в том, что «Интерпайп» должен победить в ряде закупок запчастей к подвижному составу «Укрзалізниці». Всего было 42 тендера на почти 700 миллионов гривен и во всех них победил «Интерпайп».

Специалисты Антимонопольного комитета Украины проанализировали все закупки и обнаружили признаки сговора. Все его участники были оштрафованы на более 71 миллион гривен. «Интерпайп» и другие предприятия пытались отменить штраф через суд. Они выиграли в первой инстанции, но АМКУ пошёл в апелляцию и там победил. Свой штраф в 69 миллионов 331 тысячу 383 гривны «Интерпайп» уже заплатил. Теперь свои более 1 миллиона 668 с половиной тысяч гривен должны заплатить остальные предприятия.