С госдач по требованию Зеленского не съехал ни один экс-чиновник

После требования президента Владимира Зеленского о проведении аудита из госдач в Пуще-Водице не съехал ни один жилец. Решения о выселении не поступали, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в ответе директора Комплекса отдыха "Пуща-Водица" Госуправления делами Евгения Егорова на запрос APnews.

По его словам, решение о заселении и проживании в домах и помещениях в КВ "Пуща-Водица" принимает Государственное управление делами.

Сообщается, что на госдачах провели аудиторскую проверку, которую осуществила Госаудитслужба. Однако по ее результатам решений о выселении не принималось.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полный аудит земель и государственных резиденций в Конча-Заспе и Пуща-Водице и установить полный перечень лиц, которые там проживают.