Папа Римский сместил епископа из-за интимного видео

Папа Римский Франциск сместил епископа бразильского города Сан-Жозе-ду-Риу-Прету Томе Феррейру да Силва с его поста. Об этом сообщила служба печати Святого престола, сообщает Лента.Ру.

Епископ сам подал прошение об отставке. Причиной стало видео, опубликованное в сети на прошлой неделе. На нем полуобнаженный 60-летний священник звонит по видеосвязи другому мужчине, ведя с ним разговор интимного характера. Видео стало вирусным в интернете.

Оказавшийся в центре секс-скандала да Силва подтвердил, что на ролике действительно присутствует он. В качестве временного заместителя смещенного епископа в городе Сан-Жозе-ду-Риу-Прету назначен архиепископ Моасир Силва.