Во Франции арестовали подозреваемого в поджогах
В Марселе задержали 35-летнего мужчину, который вероятно разжег огонь в двух местах в зеленой зоне города и мог спровоцировать масштабный пожар, сообщает Европейская правда.
18 августа около 10 утра полиция прибыла на вызов двух свидетелей. Они указали на мужчину, который, по их словам, разжег огонь в зеленых насаждениях на холме в 10м округе Марселя.
Полицейские на месте начали тушить огонь сами, дальше дело закончили пожарные, предотвратив дальнейшее распространение пламени.
Собеседник издания Le Figaro в полиции отметил, что если бы не оперативные действия, ситуация "
быстро могла перерасти в катастрофу", потому что вокруг зеленой зоны вплотную расположены жилые дома.