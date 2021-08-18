Во Франции арестовали подозреваемого в поджогах

В Марселе задержали 35-летнего мужчину, который вероятно разжег огонь в двух местах в зеленой зоне города и мог спровоцировать масштабный пожар, сообщает Европейская правда.

18 августа около 10 утра полиция прибыла на вызов двух свидетелей. Они указали на мужчину, который, по их словам, разжег огонь в зеленых насаждениях на холме в 10м округе Марселя.

Полицейские на месте начали тушить огонь сами, дальше дело закончили пожарные, предотвратив дальнейшее распространение пламени.