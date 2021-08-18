В Тель-Авиве задержали 23 пассажиров с поддельными ковид-сертификатами

Работники компании United Airlines обнаружили 23 пассажиров в аэропорту Тель-Авива с поддельными ПЦР-тестами на COVID-19. Туристы собирались улететь в Нью-Йорк, но их задержали, сообщает 24 Канал.

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Работники аэропорта Бен-Гурион заподозрили, что медицинские документы могут быть ненастоящими и решили проверить информацию. Они сообщили об этом израильскую полицию и Министерство здравоохранения, которые подтвердили факт подделки сертификатов.

Нарушители, которые пытались улететь с ложными сертификатами, были задержаны. Их отпустили после уплаты штрафа.

Для аэропорта Бен-Гурион это не первый инцидент с поддельными медицинскими справками. В течение недели там почти ежедневно выявляют около 15 пассажиров с ложными сертификатами вакцинации или ПЦР-тестами.

Такая массовая подделка документов объясняется тем, что в аэропорту есть большие очереди на тестирование COVID-19: медики не справляются с наплывом людей, а пассажиры не всегда хотят стоять в длинных очередях.

Чтобы уменьшить поток людей в аэропорту, авиакомпания El Al разработала проект по тестированию пассажиров в самолете. Туристы будут сдавать мазки перед посадкой и непосредственно во время полета.