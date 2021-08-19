Что надеть на 1 сентября: готовые образы для мамы

1 сентября уже не за горами, значит, самое время задуматься о праздничном аутфите для торжественной линейки. Юбка в бельевом стиле с классическими лодочками или трендовое платье-комбинация – лишь несколько возможных вариантов, сообщает Обозреватель.

Плиссированную юбку можно смело назвать универсальной вещью, поскольку она легко вписывается в гардероб. Дополнить ее можно укороченным жилетом. Об этом в своем блоге в Instagram рассказала стилист Анастасия Надточий.

Плиссированная юбка. Источник: instagram.com/image.buro

Юбка в бельевом стиле. Источник: instagram.com/image.buro

Платье-рубашка в сочетании с обувью на аккуратном каблуке и подходящими аксессуарами тоже отлично подойдет для 1 сентября.

Платье-рубашка. Источник: instagram.com/image.buro

Платье-рубашка и аксессуары. Источник: instagram.com/image.buro

Широкие брюки в модном в этом сезоне оттенке, блуза с ярким принтом и практичные балетки – еще один хороший вариант.

Широкие брюки в модном в этом сезоне оттенке. Источник: instagram.com/image.buro

Брючный костюм трендового цвета и базовый топ вместе смотрятся максимально элегантно. Завершить лук следует красивыми аксессуарами и правильно подобранной обувью.

Брючный костюм трендового цвета. Источник: instagram.com/image.buro