Минкульт обвинил власти КГГА в срыве празднования Дня независимости

В Министерстве культуры и информационной политики заявляют, что Киевская городская государственная администрация предоставила все необходимые разрешения для установки сцены в Мариинском парке, сообщает УНИАН.

В частности, касательно ситуации с установкой сцены для праздничного концерта по случаю 30-й годовщины Независимости Украины на площади Конституции в Киеве сказано, что " остатки памятника участникам большевистского октябрьского восстания 1917 года против Украинской Центральной Рады никоим образом не привязаны к конкретным местам погребения ". При этом отмечается, что пока неизвестно даже, остались ли вообще на территории Мариинского парка какие-либо захоронения, " поскольку и советской властью, в течение ее существования, и немецкими оккупантами во время Второй мировой войны на территории парка проводились работы по "благоустройству ".

"В КГГА хорошо об этом известно, поэтому, как выяснило Министерство, администрация предоставила творческой команде все необходимые для установки сцены разрешения. Сегодня один из заместителей председателя КГГА вдруг публично возмутился тем, что происходит с согласия киевской городской власти, представителем которой он является" , - говорится в сообщении.