Зеленский подписал указ о реформировании медицинской системы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью", который был принят на заседании СНБО 30 июля, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий указ №369/2021 и указанное решение Совета было обнародовано на сайте главы государства в среду.

В решении СНБО отмечается, что Кабинет министров Украины должен до 1 декабря текущего года разработать и утвердить Стратегический план развития системы здравоохранения на период до 2030 года, определив сроки, ответственных за выполнение и четкие механизмы для обеспечения равного доступа граждан Украины к своевременной, безопасной и качественной экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи, а также реабилитации в сфере здравоохранения.

Уточняется, что, среди прочего, Стратегический план должен предусматривать введение, начиная с 1 января 2022 года, индикаторов качества оказания первичной медицинской помощи, введение ключевых показателей эффективности для руководителей учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также создание условий для возможности применения межрегиональных клинических маршрутов пациента при оказании экстренной медицинской помощи.