Омлет на завтрак: диетолог назвала 5 вкусных вариантов
Омлет – полезный и вкусный вариант для завтрака. Его особенностью является возможность сочетания с разными продуктами, сообщает 24 Канал.
Это позволяет иметь разнообразный рацион. 5 различных способов подачи омлета назвала диетолог Светлана Фус.
Способы приготовления омлета
Омлет – легкое блюдо, на которое вы не потратите много времени. Приготовить его можно разными способами: на паровой бане, запечь в духовке или мультиварке или пожарить на сковороде.
Разнообразить блюдо позволят начинки. Это может быть свежая зелень, овощи, молочные, рыбные и мясные продукты.
"Омлет хорошо подходит для завтрака. Это блюдо сытное и зарядит энергией на целый день. Поэтому не ограничивайте себя только "классической" яичницей. Включайте омлет в свой рацион, экспериментируйте и радуйте своих родных и близких,", – отметила Светлана Фус.
Начинка для омлета
Светлана Фус назвала 5 вариантов для приготовления омлета:
- Яйца, сыр моцарелла, помидоры, базилик.
- Яйца, сыр фета, авокадо, шпинат.
- Яйца, шампиньоны, сладкий перец, лук.
- Яйца, цветная капуста, зеленый горошек, сладкий перец.
- Яйца, лосось, маслины, чеснок.
К каждому из вариантов можно добавить специи на свое усмотрение и оливковое масло.