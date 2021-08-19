Омлет на завтрак: диетолог назвала 5 вкусных вариантов

Омлет – полезный и вкусный вариант для завтрака. Его особенностью является возможность сочетания с разными продуктами, сообщает 24 Канал.

Это позволяет иметь разнообразный рацион. 5 различных способов подачи омлета назвала диетолог Светлана Фус.

Способы приготовления омлета

Омлет – легкое блюдо, на которое вы не потратите много времени. Приготовить его можно разными способами: на паровой бане, запечь в духовке или мультиварке или пожарить на сковороде.

Разнообразить блюдо позволят начинки. Это может быть свежая зелень, овощи, молочные, рыбные и мясные продукты.

"Омлет хорошо подходит для завтрака. Это блюдо сытное и зарядит энергией на целый день. Поэтому не ограничивайте себя только "классической" яичницей. Включайте омлет в свой рацион, экспериментируйте и радуйте своих родных и близких," , – отметила Светлана Фус.

Начинка для омлета

Светлана Фус назвала 5 вариантов для приготовления омлета:

Яйца, сыр моцарелла, помидоры, базилик. Яйца, сыр фета, авокадо, шпинат. Яйца, шампиньоны, сладкий перец, лук. Яйца, цветная капуста, зеленый горошек, сладкий перец. Яйца, лосось, маслины, чеснок.

К каждому из вариантов можно добавить специи на свое усмотрение и оливковое масло.