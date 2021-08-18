Репетиция парада: камуфляж на танках "нанесли" скотчем
Камуфляж на танках, которые примут участие в военном параде в Киеве ко Дню Независимости 24 августа, выполнен с помощью скотча, сообщает Деловая столица.
На это на своей Facebook-странице обратил внимание экс-нардеп Борислав Береза.
"Совсем не удивлён. Какой у нас Верховный Главнокомандующий — такой у нас и пиксель. Pixel, Ze-version. Скотч прилепили. Интересно, это (глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия — "ДС") Арахамия предложил? Или (министр обороны Андрей Таран — "ДС") Таран с (главой ОПУ Андреем Ермаком — "ДС") Ермаком? Хотя, какая разница, да?", — с иронией написал Береза.