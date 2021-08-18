Молдавский лоукостер открывает рейсы в Киев

Бюджетный авиаперевозчик Молдовы FlyOne запускает маршрут Кишинев - Киев. Первый полет состоится уже 1 октября. Всего запланировано, что рейсы будут проходить 3 раза в неделю, сообщает 24 Канал.

Стоимость билетов стартует от 39 евро в одну сторону. Это самый дешевый формат перелета без багажа.

Расписание рейсов в Молдову

У авиакомпании есть разрешение на полеты по этому направлению с 1 октября по 25 марта. Ожидается, что в случае повышенного спроса, частоту рейсов изменят с 3 до 4 раз в неделю. Самолеты будут выполнять рейсы из аэропорта Киев (Жуляны). Полет будет длится всего 1 час.

Рейс Киев – Кишинев выполнять по понедельникам, средам и пятницам в 4 утра.

Кишинев – Киев будет происходить в те же дни недели, вылет в 02:05 ночи.

Условия пересечения границы с Молдовой

Сертификат о вакцинации;

отрицательный результат ПЦР-теста или антиген-теста;

тест на антитела, который действует 90 суток;

справка о выздоровлении от COVID-19 в течение последних 180 дней.

Обратите внимание! Если ни один из этих документов нет, турист должен пройти 14-дневную самоизоляцию. Однако если за 7 дней пребывания у него не возникнет симптомов и от получит отрицательный результат ПЦР или антиген-теста, то карантин можно будет завершить.

Карантинные ограничения не распространяются на: