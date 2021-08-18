Зеленский одобрил решение СНБО о защите границы

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы", сообщает Деловая столица.

Соответствующий указ №367/2021 опубликован на сайте президента.

Сообщается, что в документе есть поручения Кабинету министров, которые засекречены

Так, в течение шести месяцев Кабмин совместно с местными органами власти должны провести инвентаризацию земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии госграницы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема. Также правительство должно определить владельцев и пользователей земельных участков, кадастровых номеров, целевого назначения и формы собственности земель.

При этом власти должны прекратить права постоянного пользования земельными участками земель природно-заповедного и другого природоохранного назначения, земель историко-культурного назначения шириной 30 — 50 метров вдоль линии госграницы на суше. Поскольку их после передадут в постоянное пользование военным частям Госпогранслужбы.

Также, согласно документу, пограничные участки земель должны быть изъяты во временное или постоянное пользование Госпогранслужбой.