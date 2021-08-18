В Италии пять дней не могут разогнать многотысячную вечеринку

В районе города Витербо на севере Италии правоохранители пять дней не могут разогнать многотысячную рейв-вечеринку, даже после того, как на ней был зафиксирован смертельный эпизод и два случая сексуального насилия, сообщает УНИАН.

Отмечается, что в ходе вечеринки погиб 25-летний уроженец Лондона, его тело нашли в озере в понедельник. Очевидцы видели, как мужчина пошел купаться и не вернулся.

Рейв-вечеринка началась в ночь с 13 на 14 августа, была организована подпольно, через Telegram. Власти ничего об этом не знали. Зону "праздника" оцепила полиция, туда больше никого не пускают. По данным источников, на сегодня там остаются около 5 тысяч человек, хотя сотни людей покинули вечеринку прошлой ночью. Тем не менее, на вечеринке продолжает громко играть музыка.

Как сообщает Il Messagero, в МВД говорят, что полиция работает "с большим чувством ответственности" и реагирует сбалансированно. С учетом всех обстоятельств силовое вмешательство чревато очень серьезными рисками для жизни и здоровья людей.