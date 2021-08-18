В польском вытрезвителе погиб украинец

В Польше четверо полисменов связали ремнями агрессивного гражданина Украины. Мужчина потерял сознание и умер. По инциденту проводится внутреннее расследование, сообщает НикВести.

Правоохранители застали пьяного украинца, который спал в общественном транспорте, и завезли его в вытрезвитель, где он проснулся и начал кидаться: одного сотрудника полиции задел кулаком, второго укусил.

Полицейские приняли решение связать дебошира ремнями, для помощи прибыл еще один патруль. После этой меры мужчина посинел и перестал дышать.

Следствие проведет экспертизу тела украинца, чтобы выяснить не стали ли наркотики причиной скоропостижной кончины.

По этому делу работает районная прокуратура Свидницы, прокурор отказался комментировать журналистам подробности процесса.