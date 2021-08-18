МФВ заморозил поддержку Афганистана

МФВ заморозил поддержку Афганистана

Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что приостанавливает помощь Афганистану из-за отсутствия ясного понимания в международном сообществе статуса правительства страны, сообщает Лента.Ру.

Согласно заявлению организации, Афганистан больше не имеет доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ. На следующей недели МВФ должен был перечислить стране около 400 миллионов долларов помощи.

Отмечается, что на данным момент мировое сообщество не признает движение «Талибан» легитимным руководством Афганистана.

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