Русская школа в Праге закрывается из-за дипломатического скандала

Дипломатический конфликт, который возник между Прагой и Москвой из-за дела Врбетице, продолжается. В этот раз разногласия коснулись русской школы. Возможно, в сентябре она не откроет свои двери, сообщает 420on.

Два месяца назад десятки россиян, работавших в посольстве РФ в Праге, покинули Чехию из-за дела Врбетице. Сейчас идет спор по поводу официального статуса сотрудников русской школы. Российская сторона настаивает на том, чтобы учителя школы при посольстве России в Праге имели дипломатический статус. Однако Чехия предлагает им только недипломатическое пребывание.

Напомним, что до весны этого года учителя имели статус сотрудников посольства России, но уже в мае министерство иностранных дел Чехии объявило, что теперь им необходимо подавать заявки на получение визы и в стандартном формате работать в Чешской Республике, как это делают представители японских или немецких школ.

Такой вариант не устраивает руководство русской школы, стороны не могут прийти к соглашению.

На официальном сайте учебного заведения появилось сообщение:

«Разделяем Ваши переживания, но, увы, несмотря на все предпринимаемые Посольством шаги для восстановления полноценного функционирования образовательного подразделения, приемлемого варианта, который бы позволил начать обучение детей в любимой всеми нами школе, пока не найдено"

Чешская сторона настаивает на поддержании паритета, то есть на сохранении одинакового количества дипломатов в посольствах Чехии и России. Русские учителя, а точнее их односторонний дипломатический статус, не вписываются в рамки этого соглашения.