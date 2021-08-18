Глава Николаевской ОГА назвал войну на Донбассе "юридически гражданской"

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким назвал российскую агрессию на Донбассе "чисто юридически гражданской войной". Об этом он сказал в комментарии местному изданию Шиповник, сообщает Лига.net.

Журналистка попросила Кима прокомментировать его слова семилетней давности. Тогда он написал в Facebook, что на Донбассе "украинцы убивают украинцев".

"Чисто юридически это война гражданская... Де-юре это гражданская, де-факто это российская агрессия. То есть они ими руководят. Нашими гражданами, которых мы ждем обратно, когда это все закончится, когда власть в России сменится. И тогда наши граждане к нам вернутся" , – сказал Ким.

Президент Владимир Зеленский назначил Кима главой Николаевской областной государственной администрации 25 ноября 2020 года.