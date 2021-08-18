Румыния подтвердила участие в "Крымской платформе"

Румыния примет участие в учредительном саммите Крымской платформы. Об этом в среду, 18 августа заявила пресс-служба Офиса президента, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в ходе телефонного разговора ознакомил советника президента Румынии по европейским делам Леонарда Орбана с подготовкой к саммиту Крымской платформы и его содержательным наполнением.

В свою очередь Орбан подтвердил неизменность поддержки Румынией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также добавил, что Румыния будет представлена на мероприятии на высоком уровне.

Саммит Крымской платформы впервые пройдет 23 августа в Киеве, его главная цель - деоккупация полуострова и возвращения его Украине мирным путем. Ожидается, что в мероприятиях будут участвовать до сорока международных и правительственных делегаций.

Участники саммита должны принять итоговый документ о деоккупации захваченного Россией полуострова.