Талибы завладели американскими биосканерами с данными афганцев

Боeвики "Талибана" захватили американские военные биосканеры HIIDE. Эти биометрические устройства могут идентифицировать афганцев, которые помогали силам коалиции. Талибы также получили доступ к базе данных населения Афганистана, сообщает Обозреватель.

По словам представителя Объединенного командования спецопераций и трех бывших военнослужащих США, устройства HIIDE (портативное межведомственное оборудование для идентификации личности) талибы захватили на прошлой неделе в ходе наступления на силы безопасности, утверждает издание The Intercept, ссылаясь на информацию собственных источников.

Биосканеры HIIDE идентифицируют биометрические данные человека, такие как радужная оболочка и отпечатки пальцев. Они также содержат биографическую информацию и используются для доступа к большим централизованным базам данных.

Пока неизвестно, как талибы получили доступ к американской базе данных населения Афганистана. В Пентагоне выразили опасения, что им в этом помог Пакистан – их специалисты из Межведомственной разведки тесно сотрудничают с "Талибаном", отметило издание.

Американские военные использовали биосканеры HIIDE для отслеживания террористов и других боевиков, они планировали идентифицировать до 80% всего населения Афганистана.