Байден допустил продолжение военной миссии в Афганистане

Военные США останутся в Афганистане до полной эвакуации американских граждан, заявил президент страны Джо Байден в интервью телеканалу ABC, сообщает Лента.Ру.

Американский лидер подчеркнул, что власти постараются уложиться с окончанием вывода войск в первоначально утвержденные сроки — до 31 августа. Однако, если к этому моменту не удастся вывезти из страны всех граждан США, военная миссия будет продлена.

Байден также уточнил, что в настоящее время в Афганистане остаются от 10 до 15 тысяч американцев. Помимо этого, правительство США намерено эвакуировать 50-65 тысяч афганцев, желающих покинуть страну. Глава Белого дома допустил, что это можно сделать до конца месяца, если ускорить темпы эвакуации до 5-7 тысяч человек в день.