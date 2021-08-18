В одесском лагере число зараженных COVID-19 возросло до 60

Количество больных Covid-19 в одесском детском лагере Молодая Гвардия выросло до 60 человек. В Министерстве здравоохранения заявили, что коронавирусную инфекцию подтвердили у 50 детей и 10 вожатых, сообщает Факты.ICTV.

За последние сутки добавилось пять больных с течением болезни средней тяжести, но в Минздраве заверили, что ситуация контролируется. Из общего количества больных восемь детей госпитализировали в Одесскую детскую больницу №3.

"Мы контролируем ситуацию в детском центре Молодая гвардия и делаем все необходимое для таких случаев. Прежде всего — наблюдаем за лечением и состоянием инфицированных, идентифицировали и осуществляем мониторинг контактных лиц" , — рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин.

В Министерстве также сообщили, что следующей задачей является безопасный вывоз здоровых детей за территорию лагеря и доставить их домой. О том, что у зараженных ранее обнаружили штамм Дельта в Минздраве не вспомнили.