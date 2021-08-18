Полиция готовится к приезду в Умань 50 тыс хасидов
Около 50 тыс. хасидов прибудут в Умань Черкасскую область ради празднования иудейского нового года Рош ха-Шана. Об этом во время координационного совещания заявил начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Игорь Бабич, сообщает Факты.ICTV.
Для контроля за безопасностью в Умань направят сводный отряд полицейских из соседних регионов Украины.
"Сейчас планируется привлечь более 800 полицейских. Украинским правоохранителям будут помогать коллеги из Израиля", – отметил Игорь Бабич.
Полицейские круглосуточно будут нести службу во время празднования Рош ха-Шана и контролировать соблюдение требований карантина в районе компактного пребывания паломников-хасидов. Сейчас в Умани уже действует полицейская станция, которую обеспечили всеми необходимыми техническими возможностями, и малый ситуационный центр.
"Полсотни камер видеонаблюдения, которые выведены на мониторы, позволяют наблюдать за ситуацией в районе паломничества и вовремя реагировать на правонарушения", – отмечает начальник ГУНП в Черкасской области Михаил Куратченко.
В 2021 году Рош ха-Шана будет отмечаться 6-8 сентября.