Украина предоставила убежище афганской режиссерке

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал приезд в Киев афганского режиссера Сахры Карими, которая выехала из Афганистана после прихода к власти талибов, сообщает Радио Свобода.

«Вы же понимаете, насколько быстро и неожиданно для всех менялась ситуация в Афганистане. Было и остается важным - просто спасти как можно больше людей, которым грозит опасность от талибов. Сахра Карими - одна из таких гражданок Афганистана, которая требовала срочной реакции от ответственных государств мира» , - рассказал он.

По словам Подоляка, Украина сделала «все возможное», чтобы обеспечить безопасность режиссера, и сейчас она находится в Киеве.

«Ее статус можно определить как очень важный для нас гость. По поручению президента Владимира Зеленского, госпожу Карими встречал в аэропорту руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Останется ли она в Украине - это может быть только выбором самой госпожи Карими. Мы будем рады предоставить ей любую помощь. Именно такие люди олицетворяют собой будущее Афганистана, какой бы ситуация там не была сейчас» , - добавил он.

Подоляк уточнил, что Карими выступит на брифинге 19 августа, где сможет ответить на вопрос о событиях в Афганистане и своих дальнейших планах.

Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в Киев в числе других беженцев из Афганистана прибыла режиссер Сахра Карими вместе с семьей.

Карими с 2019 года было первой женщиной-главой государственной афганской компании AfghanFilm. Она также является первой и пока единственной афганской женщиной с докторской степенью по кинематографу и кинопроизводству.