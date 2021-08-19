Агента ФСБ приговорили к 8 годам за сбор данных о ракетных комплексах

Контрразведка Службы безопасности раскрыла агента российской спецслужбы, который собирал данные о новейших разработках ракетных комплексов в Украине. Его приговорили к 8 годам лишения свободы, сообщает Интерфакс-Украина.

"Законную силу набрал судебный приговор в отношении агента ФСБ РФ, который собирал данные о новейших украинских разработках ракетных комплексов. Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины" , - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Досудебное расследование установило, что действуя по заданию спецслужб страны-агрессора злоумышленник намеревался получить сведения о новейшей военной разработки - ракетного комплекса "Нептун". Для этого он пытался завербовать военнослужащих одного из научно-исследовательских центров Вооруженных сил Украины.

Контрразведчики СБУ задержали агента при попытке передачи секретной технической документации современного ракетного комплекса.