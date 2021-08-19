Оркестр ВВС США сыграет на параде ко Дню Независимости

Музыканты оркестра ВВС США сыграют на торжествах в честь Дня Независимости. Музыканты уже прибыли в Киев.

"Поздравляем участников оркестра ВВС США в Европе (USAFE), которые только что прибыли в Киев, чтобы отметить 30-ю годовщину Независимости Украины!" , - говорится в сообщении посольства США в Украине.

В посольстве заявили, что поддержка США Украины в ее стремлении отстоять свой суверенитет и сохранить независимость сейчас сильнее, чем когда-либо.

"Я рад принять участие в праздновании 30-й годовщины независимости Украины. Оркестр военно-воздушных сил США в Европе готовится к нескольким значительным мероприятиям в Киеве. Мы с нетерпением ждем наших музыкальных и военных коллег со всей Украины , - сообщил старший сержант Мэтью Эриксон.