Трамп назвал афганского президента-беглеца "мошенником"

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны с «кучей денег». Об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax TV, сообщает Лента.Ру.

Трамп отметил, что Гани всегда был «мошенником». По словам экс-главы США президент Афганистана - не лидер и сбежит раньше, чем из страны выйдут последние американские военные.

Ранее Гани, который недавно покинул страну, рассказал о том, что он был проинформирован о заговоре против него. По словам Гани, в прошлое воскресенье, 15 августа, он работал в обычном режиме и направлялся в министерство обороны для того, чтобы оценить ситуацию в Кабуле. Однако в полдень охранники сообщили президенту о готовящемся крупном заговоре, после чего он бежал из страны.