В Германии "гаванский синдром" подкосил американских чиновников

В Германии по меньшей мере два американских чиновника заявили о симптомах, характерных для так называемого гаванского синдрома, сообщает Новое время.

Чиновники обратились за медпомощью из-за тошноты, сильных головных болей, бессонницы, которые проявились в последние месяцы и из-за которых они были неспособны работать, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских дипломатов.

WSJ не уточняет, в каких структурах работают американцы, но известно, что посольство США в Германии начало внутреннее расследование. Газета отмечает, что это первые случаи, когда «гаванский синдром» фиксируют в стране НАТО, где размещены войска и ядерное оружие США.

Американские дипломаты сказали WSJ, что подобные симптомы ранее фиксировали среди чиновников из США в других европейских странах.