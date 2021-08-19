Тимановская заявила, что намерена выступать за Польшу

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская хочет сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Польши. Об этом она рассказала в интервью российскому каналу РБК﻿.

«Мы сейчас будем пытаться поменять спортивное гражданство, чтобы я могла выступать за сборную Польши. Условия смены спортивного гражданства — это карантин, который обычно длится три года. Но мы будем просить, чтобы для меня его сократили, потому что довольно неоднозначная ситуация. Мы не планировали менять спортивное гражданство, но так сложилась ситуация, это вынужденная мера. Приняла решение остаться в Польше и выступать за сборную Польши» , — сказала Тимановская.

Спортсменка также отметила, что хочет посещать родину, когда будет уверена, что для нее там безопасно.