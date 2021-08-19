ВОЗ раскритиковала США за начало ревакцинации американцев

Всемирная организация здравоохранения раскритиковала намерение США о предоставлении американцам дополнительной дозы вакцины от коронавируса через восемь месяцев после полной вакцинации препаратами от Pfizer и Moderna, сообщает Корреспондент.

Как пишет The Guardian, Тедрос Адханом Гебрейесус назвал это несправедливым решением и призвал ко "временному мораторию" на ревакцинацию во всем мире, поскольку страны с низким уровнем дохода привили "едва ли 2%" своего населения.

"Это позор для всего человечества. Если мы не будем бороться с коронавирусом вместе, мы продлим острую стадию этой пандемии на годы, хотя она может закончиться за считанные месяцы" , - заявил Гебрейесус.

Он отметил, что 75% всех введенных в мире COVID-вакцин приходятся всего на 10 стран. В свою очередь, в администрации Байдена заявили, что власть по-прежнему привержена как к защите американцев, так и к распространению вакцин по всему миру.

"Мы не должны выбирать между Америкой и миром" , - заявил главный хирург США Вивек Мурти.

Его поддержал координатор Белого дома по реагированию на COVID-19 Джефф Зиентс, который отметил, что США "пожертвовали больше доз вакцины, чем все остальные страны мира вместе взятые".

Известно, что третий укол будут делать гражданам США, завершившим первоначальную прививку двухдозовой вакциной производства Moderna, Pfizer/BioNTech AG по крайней мере восемь месяцев назад.