В Минсоцполитики анонсировали новую систему проверки субсидиантов

В Украине уже осенью 2021 года может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит оформление помощи для рядовых граждан, а для государства – сделает проще проверки получателей субсидий, сообщает Сегодня.

Об этом рассказала министр цифровой трансформации Марина Лазебная.

"Верификацию нужно проводить, потому что она показывает имущественное состояние людей... Поэтому мы хотим создать единую информационную систему, единый социальный реестр, где будет видно все обо всех [получателях] – кто этот человек, какие у него доходы, какая была зарплата, какой стаж, где работал... Это очень важно" , – сказала Лазебная.

По ее словам, новую систему Минсоцполитики разрабатывает вместе с Министерством цифровой трансформации.

"Это цифровизация социальной сферы. Для человека – это доступ ко всем услугам в любом уголке страны. А для государства – возможность видеть всех получателей всех видов государственной помощи, правильно формировать бюджет и предоставлять помощь тем, кто в ней нуждается" , – отметила министр.

Система заработает уже осенью 2021 года. Сначала она будет действовать для получателей шести видов социальной помощи (Лазебная не уточнила, каких именно). Всего же в Украине – 120 видов социальной помощи. По оптимистичному сценарию, в "промышленную эксплуатацию" система будет введена в 2022 году, добавила министр.