Курс валют НБУ на 19 августа

Курс валют НБУ на 19 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 19 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 18 августа, снизился на 3 коп до 26.65 за 1 доллар.

Евро подешевел на 14 коп до 31.24 за 1 евро.

Курс рубля упал на 1 коп до 3.62 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 11 коп до 36.68 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 29.12 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 3 коп до 6.85 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.645500 --0.03
EUR Евро 31.237900 --0.144
RUB Рубль 0.361780 --0.001
GBP Фунт стерлингов 36.676200 --0.106
CHF Швейцарский франк 29.122400 --0.173
PLN Польский злотый 6.848500 --0.031
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