Курс валют НБУ на 19 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 19 августа 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 18 августа, снизился на 3 коп до 26.65 за 1 доллар.
Евро подешевел на 14 коп до 31.24 за 1 евро.
Курс рубля упал на 1 коп до 3.62 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 11 коп до 36.68 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 29.12 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 3 коп до 6.85 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.645500
|EUR
|Евро
|31.237900
|RUB
|Рубль
|0.361780
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.676200
|CHF
|Швейцарский франк
|29.122400
|PLN
|Польский злотый
|6.848500