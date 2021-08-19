Противники талибов в Афганистане попросили оружие у Запада

Противники талибов обратились с просьбой к США и Западу о поставках оружия и снаряжения для борьбы против захватившего власть в стране движения "Талибан", сообщает Интерфакс-Украина.

"Нам нужно больше оружия, больше боеприпасов и больше снаряжения. Америка и ее демократические союзники не просто ведут общую с афганцами борьбу с терроризмом. У нас долгая история, состоящая из общих идеалов и борьбы. Вы все еще многое можете сделать, чтобы помочь делу свободы. Вы - наша единственная оставшаяся надежда" , - написал в The Washington Post Ахмад Масуд, который в настоящее время возглавляет силы сопротивления в неподконтрольной талибам провинции Панджшер.

Он является сыном главы "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда, который также выступал против талибов и был убит "Аль-Каидой".

По словам Ахада Масуда, к его отрядам присоединились силы бывшего вице-президента Амруллы Салеха, солдаты афганской регулярной армии, "которые были возмущены капитуляцией своих командиров", афганских сил специального назначения.

Масуд сообщил, что его бойцы располагают определенным запасом оружия и боеприпасов, "которые мы терпеливо собирали со времен моего отца, потому что знали, что этот день может наступить". Он заверил, что он и его бойцы будут "защищать Панджшир как последний бастион афганской свободы".

"Но этого недостаточно. Если полевые командиры талибов начнут наступление, они, конечно, столкнутся с решительным сопротивлением с нашей стороны... И все же мы знаем, что наших вооруженных сил и материально-технического обеспечения будет недостаточно. Они будут быстро истощаться, если наши друзья на Западе не найдут способ обеспечить нас без промедления" , - пишет он, добавив, что "умоляет друзей Афганистана заступиться" за них.

Масуд подчеркнул: "Движение "Талибан" не является проблемой только для афганского народа. Под контролем талибов Афганистан, без сомнения, станет эпицентром радикального исламистского терроризма; здесь снова будут вынашиваться заговоры против демократий".