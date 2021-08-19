Могут рейдернуть фирму: бизнес предупредили об опасной рассылке

В последнее время украинский бизнес стал получать письма от неких фирм с предложениями быстрой регистрации сведений о конечных бенефициарных собственниках компании в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГРПОУ, далее – реестр), сообщает UBR.

Такие компании напоминают руководителям, что все юрлица, зарегистрированные до 28 апреля 2020 года, обязаны по закону предоставить такую информацию якобы до 11 сентября 2021 года.

Стоит ли иметь дело с такими компаниями, и не чревато ли это серьезными последствиями для фирм, включая, например, завладение их имуществом.

Какие сведения запрашивают

Фирмы, которые берутся решить такие вопросы, указывают, что смогут это сделать в течение трех рабочих дней за 1,5 тыс. грн, хотя и упоминают, что в эту стоимость не входит нотариально заверенная копия паспорта бенефициара.

Скриншот письма с предложением

Попутно прилагается также список документов и данных, необходимых для проведения такой регистрации:

Копия выписки из ЕГРПОУ юридического лица; Копия протокола о назначении директора; Копия паспорта и идентификационного кода каждого из бенефициарных собственников; Выписка из торгового реестра в случае, если учредитель – юрлицо-нерезидент. Контактный номер директора.

Вызывает серьезные подозрения

UBR.ua связался с одной из компаний, предлагающих подобные услуги по почтовой рассылке. На многие вопросы вразумительного ответа так и не было получено.

Во-первых, сотрудник компании не указал ее сайт, где можно ознакомиться с тем, что та собой представляет, просмотреть необходимую документацию о деятельности фирмы и т.д.

Ее специалист лишь выслал в мессенджер перечень услуг, которые они предоставляют и написал, что у они "имеют 16-летний опыт работы, в том числе по части регистрации сведений о конечных бенефициарах" .

Компания также не предоставляет очень важного документа, свидетельствующего о ее регистрации законным способом – регистрацию юридического лица.

Более того, клиент должен сперва оплатить 70% стоимости услуг (предоплата), а затем, по окончании работы, остальные 30%. Все это должно настораживать.

Так считает и директор ЮК "Виктория юрбизнес груп", глава правления ОО "Ассоциация представителей малого и среднего бизнеса города Киева" Максим Тютюнников.

"Меня смущает, что в таких объявлениях нет ни ссылок на сайт компании, ни ее юридических реквизитов. Кто они? Легально ли работают на рынке? Где о них можно почитать отзывы, и кому потом в случае каких-либо проблем предоставить претензии? Ответов на эти вопросы нет" , – отмечает юрист.

Совет тут один, добавляет он, – иметь дело с такими "зашифровавшимися" компаниями, конечно же, не стоит.

С ним солидарен и адвокат, партнер ЮФ Navigator Ян Ахрамович, который говорит, что "в наше время, когда слова маркетинг и бренд известны даже ребенку, сотрудничество с компаниями, у которых нет хотя бы сайта – это очевидная опасность" .

"Поскольку свою репутацию не ценят только компании, не способные оказать качественные услуги или, что еще хуже, мошенники. Сотрудничество с подобными компаниями, в первую очередь, напрямую влияет на результат запрашиваемых услуг" , – говорит он.

Политика фирм-мошенников априори не может соответствовать предписанным нормам законодательства, последствиями сотрудничества может быть ряд негативных факторов, добавляет адвокат.

Адвокат и партнер ЮФ "Ильяшев и партнеры" Евгений Соловьев согласен с коллегами, отмечая, что, как и во многих других сферах, желательно выбирать известные на рынке юркомпании или пользоваться рекомендациями знакомых.

"Качество услуг юристов, которые рекламируют себя путем спам-рассылок, на мой взгляд, в подавляющем большинстве случаев будет весьма сомнительным. Лично я никогда не прибегал к услугам лиц, которые занимаются подобными вещами в любых сферах, и не планирую этого делать (как минимум для того, чтобы не провоцировать спам)" , – резюмирует эксперт.

Можно не попасть в реестр

Даже если руководитель определенной компании все-таки решил воспользоваться услугами таких регистраторов, стоит учитывать, говорят юристы, что в таком объявлении не все является правдой.

"Список документов, который руководители компаний должны предоставить в случае такой регистрации, правильный и законный. Но такие компании, которые мы можем заподозрить в мошенничестве, неправильно указывают т.н. льготный период подачи информации о бенефициарах, который продолжается до 11 октября 2021 года, т.е. он длиннее" , – говорит Максим Тютюнников.

Юрист также отмечает, что именно до этой даты можно подавать документы, не уплачивая госпошлины (700 грн), т.е. фактически бесплатно.

Тогда не понятно, за что подобные компании берут деньги. Они составят схему собственности фирмы, заполнят соответствующую регистрационную карточку и отнесут документы куда следует. Вот и вся их работа.

В таком случае зачем руководителям фирм такая услуга, если они и сами могут это сделать бесплатно и полностью безопасно?

Дело в том, отмечают юристы, что многие компании просто не знают, как это правильно сделать. Фирмы, особенно малые и средние, не имеют в своем штате юристов.

Ян Ахрамович считает, что, доверившись таким фирмам, информацию могут попросту не внести в реестр, а непредставление или несвоевременная подача госрегистратору сведений о конечном бенефициарном владельце юрлица, влекут за собой штраф на руководителя компании на 17-51 тыс. грн.

"Невнесение или несвоевременное внесение ведомостей может привлечь внимание Департамента нотариата и госрегистрации, поскольку именно это подразделение принимает в пределах своих полномочий меры по составлению протоколов об админправонарушениях" , – говорит он.

Евгений Соловьев, в свою очередь, добавляет ремарку об уголовной ответственности за внесение в документы, которые в соответствии с законом подаются для госрегистрации, заведомо неправдивых сведений.

Доверенность должна быть выдана "точечно"

Юристы также отмечают, что в случае выдачи предприятием доверенности третьим лицам для осуществления каких-либо действий, необходимо внимательно изучить ее заблаговременно на предмет объема полномочий, возможности их передоверия, срока действия.

"Желательно, чтобы доверенность для "точечной" задачи малознакомым лицам содержала минимально необходимые и четко описанные полномочия, не допускающие разных трактовок, не содержала право передоверия полномочий и была выдана на короткий срок, необходимый для осуществления указанных в доверенности действий" , – подмечает Евгений Соловьев.

Однако он дает и иной интересный совет: как вариант, можно вообще не выдавать доверенность и привлечь юристов только для подготовки необходимых документов, а подавать их госрегистратору самостоятельно руководителем предприятия.

Могут ли "отжать" фирму

Не исключено, говорят эксперты, что это просто фирмы-однодневки или иные компании, которые захотели заработать на такой регистрации.

"В Украине сегодня насчитывается 1,34 млн юрлиц, всем им нужно подать такие сведения в вышеупомянутый реестр. Найдутся те, кто успешно соберет 70% первоначального взноса у тысяч компаний от 1,5 тыс. грн, и потом спокойно пропадет, не доведя дело до конца. В этом то и опасность для компаний, ведь их сведения не попадут в реестр" , – говорит Тютюнников.

Однако Ян Ахрамович уверен, что под видом некачественных услуг могут скрываться и более злые умыслы, такие как получение большего числа полномочий на совершение действий у госрегистратора, чем необходимо.

В таком случае, отмечает он, уполномоченное лицо может осуществить рейдерский захват компании путем внесения изменений в уставные документы или распределения корпоративных прав.

В целом, юристы советуют, прежде чем довериться какой-либо фирме, по предоставлению таких услуг, необходимо: