Штамм "Дельта" может изменить ситуацию с COVID-сертификатами

В сертификаты о вакцинации от коронавируса будут внесены изменения, так как в разных странах фиксируются случаи заболевания граждан даже после прививок в связи с мутацией вируса и возникновения новых вариантов, в частности "Дельты". Об этом рассказал врач-иммунолог Андрей Волянский, сообщает РБК-Украина.

Медик отметил, что для такого индийского штамма коронавируса необходим новый вид вакцины.

В связи с этим ситуация с действием сертификатов о вакцинации от COVID-19 будет меняться.

"Важная ремарка, в Евросоюзе это COVID-сертификат. Мы постоянно говорим о вакцинации. Все остальные варианты, которые на сегодняшний день в ЕС входят в сертификат - это и ПЦР-тест, и ранее переболевшие - у нас почему-то об этом забывают" , - рассказал иммунолог.

Он также добавил, что в Евросоюзе срок действия COVID-сертификатов составляет 9 месяцев с момента вакцинации (в Украине - только 180 дней, то есть полгода)

Врач обратил внимание, что данные о заражениях вакцинированных на сегодняшний день уже есть из США, Израиля и Великобритании.

"Позитивно то, что те, кто переболели, они или не заболевают, или болеют легко вариантом "Дельта"" , - добавил медик.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19 и смерти от штамма "Дельта".

Владимир Костырин