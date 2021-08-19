30 лет независимости: события, сделавшие Украину

За 30 лет независимости в Украине сменилось пять президентов, сейчас к экватору своей каденции приближается шестой, сообщает РБК-Украина.

За тридцать лет независимости украинцы не особо привязывались к президентам. Двое хотели, но не смогли переизбраться на еще одну каденцию. Еще двое не смогли продержаться и один срок. Исключение – разве что Леонид Кучма, занимавший президентский пост 11 лет подряд. Как сложится политическая судьба шестого главы государства, который приближается к экватору своей деятельности – пока слишком рано судить.

Каждый из них был своего рода зачинателем новой эпохи в жизни страны. Эта эпоха далеко не всегда была наполнена яркими красками и ознаменовывалась подъемом в социально-экономическом плане. Это и кризисы, многосерийные сюжеты о войнах власти и оппозиции, подножки между бывшими политическими соратниками.

Стране нередко приходилось приспосабливаться к внешней конъюнктуре и постоянно оглядываться на агрессивного северного соседа.

Каким взглядом – дружеским, покорным или враждебным – зависело от того, кто был у руля государства. Действия всех президентов, так или иначе, определяли путь, по которому двигалась страна, и оставили отпечатки на нем. Порой – достаточно болезненные.

Украина 90-ых

Первый президент, который повел Украину по самостоятельному пути – Леонид Кравчук – управлял государством всего лишь 32 месяца. В декабре 1991 года, спустя несколько месяцев после провозглашения Акта о независимости Украины он вместе с руководителями России и Беларуси – Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем – своими подписями забили финальный гвоздь в гроб СССР, подписав Беловежское соглашение.

Руководители Украины, Республики Беларусь и Российской Федерации подписывают Беловежское соглашение (фото: РИА Новости)

С тех пор Украина двигалась к построению своей государственности, правда, с переменным успехом. Введение собственной валюты – карбованца – обернулось гиперинфляцией, сделавшей почти каждого "миллионером". В первые годы независимости страна погрузилась в экономический кризис. Символом тех времен для многих стала ручная тележка, на которой в 90-х возили товар – "кравчучка".

В июне 1993 года начался самый массовый страйк шахтеров за всю историю страны. Поводом стало повышение цен на продовольствие и задержка с выплатой зарплат. К митингующим присоединились работники других промышленных предприятий Донбасса, которые двинулись маршем на Киев. Чтобы погасить недовольство протестующих, были объявлены перевыборы парламента и президента.

На смену Кравчуку, руководившему страной самый короткий срок, пришел Леонид Кучма, который занимал президентский пост дольше всех. Он пока единственный в истории Украины, кто сумел дважды избраться на эту должность. Кучма завершил работу над созданием Конституции, начатую при его предшественнике. В ночь с 27 на 28 июня 1996 года Рада приняла Основной закон страны.

Еще одну задачу, которую он получил в наследство – заключение Будапештского меморандума. В декабре 1994 года свою подпись под ним поставил президент Кучма, хотя переговоры начал его предшественник на посту. По документу Украина отказывалась от ядерного оружия в обмен на гарантии ее суверенитета со стороны США, Великобритании и России. Споры о целесообразности этого шага продолжаются по сегодня.

Первые сомнения насчет реальности гарантий северного соседа проявились еще при каденции Кучмы. В 2003 году россияне начали выстраивать дамбу к украинскому острову Тузла, который находится в Керченском проливе, чтобы присоединить его к Таманскому полуострову. Напряжение между государствами, которое длилось несколько недель, едва не вылилось в боевые действия.

Президент Леонид Кучма смотрит на возводимую россиянами дамбу на украинском острове Тузла в Керченском проливе (фото: Валерия Соловьева / пресс-сервис Президента Украины / УНИАН)

Попытки второго президента балансировать между Западом и Россией окрестили политикой многовекторности. В 2002 году он подписал План действий Украина-НАТО, в нем заявлялось о стремлениях к членству в альянсе. Год спустя по инициативе Кучмы планы Украины о членстве в ЕС и НАТО закрепили в законодательстве.

В то же время он подписал соглашение о намерении создать Единое экономическое пространство с Россией, Беларусью и Казахстаном. Впрочем, в реальности Украина так и не участвовала в этом проекте.

Кучма повел страну по пути реформ, но так и не смог довести их до логического завершения. В 1996 году была проведена денежная реформа, а на смену карбованцу пришла новая валюта – гривна. Вспыхнувшую инфляцию удалось сократить. Благодаря аграрной реформе, стартовавшей в первые годы президентства Кучмы, бывшие колхозные земли распаевали между работниками.

С другой стороны, инициированная им большая приватизация усилила другие слои населения. Критики второго президента утверждают, что к скупке "лакомых" предприятий допускался ограниченный круг лиц – преимущественно, связанных с властью. Неравные условия дали почву для зарождения в Украине крупных финансово-промышленных групп, управляемых так называемыми олигархами.

На этом негативный шлейф, оставшийся после каденции Кучмы, не заканчивается. Его связывали с исчезновением и убийством Георгия Гонгадзе в 2000 году. Дальнейший кассетный скандал только подливал масло в огонь, разгоревшийся вокруг этой трагедии.

На записях якобы из кабинета тогдашнего президента, которые обнародовал лидер СПУ Александр Мороз, обсуждалась не только расправа над журналистом, но и незаконная продажа оружия в Ирак. Несмотря на то, что явных доказательств этому не было, восприятие Кучмы как внутри страны, так и за рубежом испортилось.

Публикация пленок переросла в протестное движение "Украина без Кучмы". Под давлением демонстрантов своими должностями поплатились только министр внутренних дел и глава СБУ. Вторая волна митингов против экс-президента началась в 2002 году акциями "Повстань, Украино!", организованными оппозиционными политсилами – СПУ, КПУ и Блоком Юлии Тимошенко. Позже к ним присоединился Виктор Ющенко, который через год баллотировался в президенты.

Участники протеста выступают за отставку Леонида Кучмы (фото: УНИАН)

Вероятно, понимая, что взять третий срок ему не под силу, в 2002 году Кучма заговорил о конституционной реформе, которая бы усилила роль парламента и премьера. По одной из версий, переход к парламентско-президентскому устройству мог продвигаться с прицелом на то, что после своей второй каденции Кучма возглавит правительство. Но все развивалось по другому сценарию.

Между Ющенко и Януковичем

На президентских выборах в 2004 году провластный кандидат Виктор Янукович в первом туре проиграл своему сопернику. После того, как во втором туре ему удалось с небольшим перевесом обойти Ющенко, на улицах развернулись масштабные акции, получившие название Оранжевая революция. Представители оппозиции и международных организаций заявляли о массовых фальсификациях в пользу Януковича.

В ходе переговоров Кучма и провластная команда вернулись к своей идее об изменении Конституции как компромиссе для проведения повторного голосования. Представители "оранжевого" лагеря согласились на это условие.

В итоге прозападный кандидат Ющенко получил победу, а вместе с ней и урезанные полномочия, которые давали о себе знать всю его каденцию. Его партия так и не смогла получить большинство в Раде, а потому ему приходилось работать с главой правительства, предложенным победителем на парламентских выборах.

Перетягивание канатов между президентом и премьерами – сначала с Януковичем, потом с Тимошенко – оборачивалось политическими кризисами. Первый, в 2007 году, закончился перевыборами Верховной рады. Год спустя до роспуска дело не дошло – НУНС Ющенко и команде БЮТа удалось сгладить острые углы и возобновить коалицию вместе с Блоком Владимира Литвина. Но напряжение между партнерами сохранилось.

Во время президентских выборов в 2010 году Тимошенко и Ющенко не получилось договориться об объединении своих сил. А партия Литвина вскоре после второго тура вышла из коалиции и вступила в новую, созданную под крылом победителя гонки.

Президентом тогда стал Виктор Янукович, который почти сразу взялся за отмену конституционной реформы, доставшейся ему от "оранжевой" команды. Народные депутаты из его политсилы обратились в КСУ с просьбой проверить законность реформы.

Судьи пришли к выводу, что часть положений, которые внесли в Основной закон, не прошли экспертизы. Конституционный суд счел реформу от 2004 года незаконной и фактически вернул страну к президентско-парламентскому устройству.

Одним из первых резонансных шагов Януковича было подписание Харьковских соглашений о пролонгации пребывания Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года в обмен на скидку на газ. Ратификация этого документа в апреле 2010 года сопровождалась протестом оппозиционных сил и драками в стенах парламента.

Во время ратификации Харьковских соглашений в Раде использовали дымовые шашки, дрались и бросали яйца (фото: УНИАН)

В отличие от своего предшественника, Янукович брал курс на потепление отношений с Россией. За это ему часто доставалось от политических оппонентов. По его инициативе и в угоду РФ из законодательства убрали упоминание о стремлении Украины интегрироваться в НАТО.

Переломным для политического будущего Януковича стал отказ подписать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в 2013 году. Это решение дало толчок массовым протестам по стране, получившим название Евромайдан или Революция достоинства.

После попыток силового разгона демонстрантов, приведших к гибели десятков человек, в феврале 2014 года Янукович сбежал в Россию. Тогда же, 22 февраля, Верховная рада решила, что он самоустранился от осуществления конституционных полномочий. Это был первый подобный прецедент в истории Украины. До полных четырех лет на посту главы государства Януковичу не хватило трех дней.

Сам он не был согласен с решением Рады и позже во время выступлений из РФ неоднократно объявлял себя действующим президентом Украины. Каденция Януковича также запомнилась преследованием оппозиции. В 2010 году за решетку попал Юрий Луценко, которого под давлением Запада помиловали три года спустя. Юлия Тимошенко, оказавшаяся в тюрьме в 2011 году, вышла на свободу только после бегства экс-президента.

Украина после Революции

В марте 2014 года Янукович направил письмо к Владимиру Путина с просьбой применить российские войска на территории Украины для восстановления "мира, законности и правопорядка" . Власти РФ воспользовались этим обращением для легитимизации своей аннексии Крыма и попыток отколоть Донбасс.

Янукович обратился к Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ в Украине (фото: из открытых источников)

С апреля 2014 года напряжение в Крыму расширилось на Восток Украины. Для обороны Донецкой и Луганской областей украинское руководство начало Антитеррористическую операцию (АТО). В том же году новый президент Петр Порошенко, избранный через несколько месяцев после побега Януковича, был вынужден пойти на заключение Минских соглашений, чтобы погасить обострение на Донбассе.

С приходом к власти пятый президент подписал Соглашение об Ассоциации с Европейским союзом. А три года спустя, в 2017 году, Украина получила безвизовый режим для поездок в ЕС. По инициативе Порошенко в 2019 году Верховная рада закрепила в Конституции курс страны на членство в НАТО и Евросоюзе. Пятый президент пролоббировал создание в Украине Поместной православной церкви и получение ею томоса об автокефалии от Вселенского патриарха.

Две важные реформы, начатые в период его правления – судебная и децентрализация власти. Попытки Порошенко по строительству системы антикоррупционных органов вызывали неоднозначные оценки. Прорывом в этом направлении стало введение электронных деклараций чиновников и народных избранников.

Но на все его заслуги бросали тень периодические коррупционные скандалы, которые вспыхивали вокруг Порошенко и его окружения. Это сыграло не последнюю роль, почему пятому президенту не удалось стать шестым и его место занял новый несистемный кандидат, пришедший из шоу-бизнеса.

Во втором туре выборов 2019 года Владимир Зеленский набрал рекордные в истории Украины 73%. На волне всеобщего подъема он сумел получить монобольшинство в Раде, сформированное его же партией "Слуга народа", что также случилось впервые в украинской политической истории.

В штабе Зеленского озвучили результаты экзит-пола второго тура выборов (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

По инициативе Зеленского парламент отменил депутатскую неприкосновенность, о которой политики говорили от выборов к выборам. В 2020 году Украина, как и весь мир, погрузилась в эпидемию коронавируса. С 2021 года президент регулярно вводит санкции через механизм СНБО и делает первые шаги по наступлению на олигархов.

Насколько удачными они окажутся – пока не ясно. Дальнейшие страницы истории взлетов, падений и достижений президента Зеленского еще в стадии написания.

Ульяна Безпалько