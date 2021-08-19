Байден заявил о "пандемии непривитых" в США

Президент США Джо Байден заявил, что в стране началась эпидемия среди тех, кто не привился от коронавируса COVID-19, сообщает Новое время.

"Я только что провел длительное совещание с моей командой по COVID. Последние данные подтверждают, что мы все еще находимся в состоянии "пандемии непривитых" — заявил президент.

Байден напомнил, что большинство госпитализация и смертей приходится на тех, кто еще не сделал прививку. Он также отметил, что США ускоряются темпы вакцинации от COVID-19.

"Есть и хорошая новость: все больше людей получают прививки. В целом, число еженедельных новых прививок выросло более чем на 80 процентов по сравнению с тем, что было месяц назад", — заявил глава Белого дома.

За последний месяц количество заболевших коронавирусом увеличилось в несколько раз. За прошедшие сутки, в частности, в США зафиксировали 158 127 новых случая, 1055 человек умерли.