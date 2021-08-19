Ученые назвали самый вредный график работы для мужчин

Ученые назвали самый вредный график работы для мужчин

По какому графику мужчинам вредно работать? Таких, наверное, не один. Медики со США попытались назвать самый вредный, сообщает 24 Канал.

И не просто так, а провели для этого исследования. В частности, в Центре репродуктивной медицины колледжа Бэйлора в Хьюстоне.

График работы – каким он не должен быть

Вариантов графика работы – множество: это зависит в основном от того, что это за вид труда (интеллектуальный, физический, в непрерывном цикле, вахтенный так далее).

  • Определенное количество дневных смен в неделю – самый распространенный вариант, но часто встречаются и другие. Например, ночные смены, или чередование – скажем, сутки через трое.

Работу в ночное время многие специалисты называют неестественной для организма. Она нарушает биоритмы, нормальную периодичность сна и тому подобное.

  • Последствия – повышенная тревожность, нервные срывы, даже депрессия. Все это касается и суточного режима, когда человек вынужден работать 24 часа. И пусть даже между такими сутками проходит еще три для отдыха.

У людей, которые работают по такому графику, чаще (почти вдвое) встречается диабет. А нарушения сна могут привести к бесплодию. Именно к таким выводам пришли в Центре репродуктивной медицины колледжа Бэйлора в Хьюстоне.

Это доказал вот эксперимент: медики обследовали 70 бесплодных мужчин, которые работали вахтовым методом, еще 100 из других профессий и 27 фертильных, у которых недавно родились дети.

  • Выяснилось, что меньше всего сперматозоидов – у мужчин, периодически работающих ночью. В лучшем же случае такие мужчины имеют худшую эрекцию и меньше тестостерона.

Так что если есть возможность выбрать график работы, который не предусматривает работы ночью и работы сутками – лучше так и сделай.

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