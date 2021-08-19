Ученые назвали самый вредный график работы для мужчин

По какому графику мужчинам вредно работать? Таких, наверное, не один. Медики со США попытались назвать самый вредный, сообщает 24 Канал.

И не просто так, а провели для этого исследования. В частности, в Центре репродуктивной медицины колледжа Бэйлора в Хьюстоне.

График работы – каким он не должен быть

Вариантов графика работы – множество: это зависит в основном от того, что это за вид труда (интеллектуальный, физический, в непрерывном цикле, вахтенный так далее).

Определенное количество дневных смен в неделю – самый распространенный вариант, но часто встречаются и другие. Например, ночные смены, или чередование – скажем, сутки через трое.

Работу в ночное время многие специалисты называют неестественной для организма. Она нарушает биоритмы, нормальную периодичность сна и тому подобное.

Последствия – повышенная тревожность, нервные срывы, даже депрессия. Все это касается и суточного режима, когда человек вынужден работать 24 часа. И пусть даже между такими сутками проходит еще три для отдыха.

У людей, которые работают по такому графику, чаще (почти вдвое) встречается диабет. А нарушения сна могут привести к бесплодию. Именно к таким выводам пришли в Центре репродуктивной медицины колледжа Бэйлора в Хьюстоне.

Это доказал вот эксперимент: медики обследовали 70 бесплодных мужчин, которые работали вахтовым методом, еще 100 из других профессий и 27 фертильных, у которых недавно родились дети.

Выяснилось, что меньше всего сперматозоидов – у мужчин, периодически работающих ночью. В лучшем же случае такие мужчины имеют худшую эрекцию и меньше тестостерона.

Так что если есть возможность выбрать график работы, который не предусматривает работы ночью и работы сутками – лучше так и сделай.