НБУ назвал шесть банков – нарушителей нормативов

Шесть украинских банков нарушали нормативы к началу августа, сообщает UBR.

Так, норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 10%) нарушали:

Ощадбанк – 140,725%;

Проминвестбанк – 128,25%;

Приватбанк – 85,83%;

Индустриалбанк – 18,65%.

В свою очередь Первый инвестиционный банк оказался нарушителем норматива максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не более 25%) – 36,3%.

Проминвестбанк и Индустриалбанк нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, не более 25%) с показателями 96,59% и 46,75% соответственно.

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 10%) нарушал Проминвестбанк. Показатель – 137,27%.

В то же время банк "Земельный капитал" нарушал шесть нормативов:

норматив регулятивного капитала Н1 – 102,942 млн грн, при норме не менее 200 млн грн;

норматив краткосрочной ликвидности Н6 – 48,71%, при норме более 60%;

норматив Н7 – 37,27%, при норме не более 25%;

норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами Н9 – 30,11% при норме не более 25%;

норматив коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам LCRвв – 15,31% при норме не менее 100%;

норматив коэффициента чистого стабильного финансирования NSFR – при норме 69,8% при норме более 80%.

Решение отнести "Земельный капитал" к категории неплатежеспособных было принято 11 августа. НБУ объяснил его невыполнением обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.