Ким Кардашьян показала, как выглядела в юности

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян поделилась с поклонниками архивным снимком, на котором показала себя и свою сестру Кортни в юности. Знаменитости позировали в студенческие годы, сообщает Обозреватель.

Тогда они не прибегали к пластическим операциям, поэтому в кадре можно увидеть их натуральность. Соответствующее фото Кардашьян опубликовала на странице в Instagram.

На снимке Ким и Кортни позировали в одинаковых черных топах, с распущенными волосами и легким макияжем с акцентом на губы. Раньше у знаменитых сестер были тонкие брови и минимум косметики на лице.

"Студенческие годы! Университет Аризоны не позволил мне превратиться в дикую тусовщицу. Я так ненавидела все эти дикие вечеринки, и в итоге оставалась дома и никогда не хотела пить или тусоваться" , – призналась телезвезда.