Тренды и устаревшие вещи: как выбрать одежду на осень 2021

В гардеробе каждой девушки есть вещи, которые уже устарели, есть актуальная база - вещи с длительным сроком годности и есть самый тренд, сообщает РБК-Украина.

Как отличить их друг от друга, чтобы осеню 2021 быть на модной волне, рассказала и показала стилистка Самаль Сан в своем микроблоге в instagram.



Актуальная база - как правило, это лаконичный, полуприлегающий крой одежды и минималистичный дизайн.

Тренды - остромодные вещи, вещи на пике моды в данный момент, интересные, с изюминкой.

Устаревшие - вещи, фасон которых на сегодняшний день устарел.

Что в тренде, что устарело: осень 2021

Пальто

Комбинезон

Трикотажное платье

Свитер

Рубашка

Джинсы

Платье

Юбка

Тренч

Какие вещи преобладают у вас в шкафу (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Автор: Татьяна Турчаникова