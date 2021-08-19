Тренды и устаревшие вещи: как выбрать одежду на осень 2021
В гардеробе каждой девушки есть вещи, которые уже устарели, есть актуальная база - вещи с длительным сроком годности и есть самый тренд, сообщает РБК-Украина.
Как отличить их друг от друга, чтобы осеню 2021 быть на модной волне, рассказала и показала стилистка Самаль Сан в своем микроблоге в instagram.
Актуальная база - как правило, это лаконичный, полуприлегающий крой одежды и минималистичный дизайн.
Тренды - остромодные вещи, вещи на пике моды в данный момент, интересные, с изюминкой.
Устаревшие - вещи, фасон которых на сегодняшний день устарел.
Что в тренде, что устарело: осень 2021
- Пальто
- Комбинезон
- Трикотажное платье
- Свитер
- Рубашка
- Джинсы
- Платье
- Юбка
- Тренч
Автор: Татьяна Турчаникова