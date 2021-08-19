Образование и COVID-19: как будут учиться с 1 сентября

Новый учебный год стартует уже через две недели. Пока сложно спрогнозировать, как на него повлияет пандемия коронавируса: осенью в Украине может начаться очередная волна заболеваемости, причем более опасным штаммом "Дельта", а значит образовательные учреждения могут опять перевести на дистанционное обучение, сообщает Слово и дело.

С другой стороны, в 2021/2022 году многое будет зависеть от уровня вакцинации педагогов.

1 сентября для школьников: дети начнут учиться в очном формате

Как заверил министр образования и науки Сергей Шкарлет, 1 сентября дети точно пойдут в школу и начнут обучение в очном формате. А дальше все зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

"По состоянию на сейчас, в принципе, перспектив (возвращения к дистанционному образованию) нет. Но осень у нас связана с похолоданием: в межсезонье всегда растет количество заболеваний. Не только ковидом, но и обычными острыми респираторными болезнями. Это – первая особенность.

И вторая особенность, которая может повлиять на возвращение к дистанционному образованию – это распространение штамма Дельта, всех других новых штаммов коронавируса, которые вообще возникают в мире. Поэтому вероятность всегда есть, в любом случае", – рассказал Шкарлет.

В принципе, у МОН позиция такая: детские садики и ученики 1-4 классов должны в обязательном порядке учиться в очном режиме.

В каких случаях школы будут переводить на дистанционное обучение

По условиям адаптивного карантина, если в регионе устанавливается "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемиологической опасности, то школы должны перейти на дистанционное обучение.

В июле Кабинет министров принял постановление: теперь школы в "желтой", "оранжевой" и даже "красной" зонах смогут работать в очном формате, но при условии, если вакцинировано 80% педагогического персонала. Если меньше – школам придется перейти на дистанционное или смешанное обучение.

При этом и в МОЗ, и МОН подчеркивают, что вакцинация педагогов от коронавируса остается добровольной.

"Область от области по-разному... У нас сегодня, например, в Киевской области 90% вакцинировано. Дошкольное образование, средние учреждения внешкольного – 31% уже вакцинировано в целом. Но есть заведения, где 90% вакцинированы, есть заведения, где 70%, есть заведения, где 7% вакцинированы. Страна не однородна", – так Шкарлет в интервью описал ситуацию с вакцинацией учителей.

По состоянию на середину августа, в Украине первую дозу вакцины получили 430 тысяч педагогов, две дозы – почти 320 тысяч.

Сколько каникул будет у школьников

осенние каникулы для школьников будут длиться с 25 до 31 октября 2021 года;

зимние каникулы – с 25 декабря 2021-го до 9 января 2022 года;

весенние каникулы – с 28 марта до 3 апреля 2022 года;

летние каникулы – с 1 июня до 31 августа 2022 года.

Но опять-таки все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. В случае повышения уровня заболеваемости коронавирусом каникулы могут начать раньше. Кроме того, может позже или раньше закончиться учебный год.

1 сентября для студентов: формат обучения зависит от вуза

Что касается высших учебных заведений: они, по словам Сергея Шкарлета, имеют автономию и могут самостоятельно решать, как им организовать учебный процесс. Поэтому тут все зависит от руководства вуза.

Например, в киевских вузах – Национальном авиационном университете, КНЭУ имени Гетьмана, КПИ – пока не знают, каким будет формат обучения с 1 сентября.

В Киево-Могилянской академии пока думают о смешанном формате для первых курсов: лекции хотят проводить онлайн, а семинары и практический занятия – в аудиториях.

Львовская политехника и Львовский национальный институт имени Франко начнут учебный год в офлайне. В частности, в политехнике составили учебное расписание так, что у студентов будут отдельно лекционные дни, отдельно – дни для практических и лабораторных занятий. В случае перехода области в "желтую" или "оранжевую" зону, лекции будут проводить в онлайн-формате, а практические занятия – в очном.

Заселение в общежитие: нужно ли студенту вакцинироваться от COVID-19

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на днях в интервью заявил, что МОЗ вскоре обнародует официальную позицию по введению нормы, которая урегулирует вопрос поселения в общежития вакцинированных и невакцинированных лиц.

При этом непривитым от COVID-19 студентам могут отказать в поселении.

"Мы понимаем, что в общежитиях не всегда находятся стопроцентно люди в возрасте от 18 лет. В то же время вакцинация у нас – 18 лет. Мы понимаем определенные ограничения вакцинации, касающиеся подростков до 18 лет. Поэтому эти механизмы прорабатываются... Однако скоро мы выйдем с официальной позицией, каким образом это будем внедрять. Думаю, что мы дадим переходный период: либо такая норма будет вводиться с ноября, или – с декабря", – сообщил Кузин.

"Один случай инфицирования в общежитии – это по сути самоизоляция для всех жителей, и на 14 дней. Неужели лучше жить в закрытом общежитии 14 дней, чем сделать две прививки и быть защищенным?", – добавил санврач.

В Министерстве образования отмечают, что невакцинированным студентам не могут запретить заселяться в общежития.

"Не может быть такого, это нарушение прав, никаких ни нормативных документов, ни требований нет", – заявил Шкарлет.

Но в то же время он рекомендовал совершеннолетним студентам вакцинироваться, чтобы в вузах сформировался коллективный иммунитет.