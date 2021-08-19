Тренер пытался побить судью прямо на поле

Тренер пытался побить судью прямо на поле

Главный тренер футбольного клуба Олимпия из пгт. Савинцы на Харьковщине Александр Кулик напал на рефери Ростислава Дубину. Инцидент произошел после матча 2 предварительного этапа Кубка Украины с Волчанском, сообщает 24 Канал.

Волчанск выиграл с минимальным счетом 1:0, а сам поединок запомнился парой спорных решений арбитра Ростислава Дубины, который назначил спорный пенальти в ворота хозяев и отменил гол в ворота гостей из-за офсайда.

Главный тренер хозяев Александр Кулик был так расстроен такими решениями, что уже после финального свистка набросился на судью с кулаками. Не смутило Кулика даже присутствие двух хрупких девушек-лайнсменов, которые также судили матч.

Тренер взял рефери за футболку и попытался повалить на землю. От расправы Дубину спас голкипер Олимпии Алексей Казаков.

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics