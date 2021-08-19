Тренер пытался побить судью прямо на поле

Главный тренер футбольного клуба Олимпия из пгт. Савинцы на Харьковщине Александр Кулик напал на рефери Ростислава Дубину. Инцидент произошел после матча 2 предварительного этапа Кубка Украины с Волчанском, сообщает 24 Канал.

Волчанск выиграл с минимальным счетом 1:0, а сам поединок запомнился парой спорных решений арбитра Ростислава Дубины, который назначил спорный пенальти в ворота хозяев и отменил гол в ворота гостей из-за офсайда.

Главный тренер хозяев Александр Кулик был так расстроен такими решениями, что уже после финального свистка набросился на судью с кулаками. Не смутило Кулика даже присутствие двух хрупких девушек-лайнсменов, которые также судили матч.

Тренер взял рефери за футболку и попытался повалить на землю. От расправы Дубину спас голкипер Олимпии Алексей Казаков.