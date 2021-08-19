Перевод дач и садовых домов в жилые будет происходить по-новому

Граждане, которые намерены перевести дачный или садовый дом в жилой, смогут подать документы в электронной форме, сообщает ЮрЛига.

Соответствующие изменения были приняты на правительственном заседании 18 августа, рассказала заместитель Министра развития общин и территорий Наталия Козловская.

Козловская указала, что принятые изменения позволят ускорить оформление соответствующей документации по переводу дачных или садовых домов в жилые и избежать лишней бумажной волокиты.

Изменениями в Порядок перевода дачных и садовых домов, соответствующих государственным строительным нормам, в жилые дома предусмотрено, что:

подать заявление о переводе садовых или дачных домов в жилые дома можно лично или путем направления заказным письмом с описанием вложения (в частности, через центры предоставления административных услуг) или в электронной форме через электронный кабинет или другую государственную информационную систему, интегрированную с электронным кабинетом, пользователем которой является собственник;

решение о переводе дачного или садового дома в жилой дом или об отказе в таком переводе будет создаваться исключительно с использованием Реестра строительной деятельности как электронный документ с присвоением регистрационного номера и подписываться руководителем исполнительного органа сельского (поселкового, городского) совета. Если в сельском совете исполнительный орган не образован, то документ подписывает сельский голова с наложением квалифицированной электронной подписи;