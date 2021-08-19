Полезно ли обнимать собак: что говорят ученые

Ученые из Университета Британской Колумбии в Оканагане, Канада, доказали, что собачьи объятия полезны для здоровья людей. Они снимают стресс и помогают преодолевать критические ситуации, сообщает 24 Канал.

Исследователи оценили психическое состояние 284 студентов до и после того, как они встретились со служебным псом. Выяснилось, что общение с собакой значительно улучшило общее состояние молодежи.

Обнимать собак полезно

Участников эксперимента разделили на 3 группы. Первая могла касаться, гладить и обнимать собак. Члены второй группы могли взаимодействовать с собакой с прикосновениями или без прикосновений, а третьей – общались только с кинологом, без присутствия песика.

После этого ученики измеряли свои положительные и отрицательные эмоции, уровень счастья, ощущение социального взаимодействия и интеграции и даже уровень тоски по родному дому.

Все 3 группы заявили, что общение с собаками пошло им на пользу. Но только те, кто имел возможность касаться собаки, почувствовали действительно значительное улучшение своего самочувствия.﻿

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