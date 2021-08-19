Крым превращается в авианосец РФ, - Зеленский

В ходе работы Крымской платформы будут подниматься вопросы милитаризации Крыма Российской Федерацией. Оккупированный полуостров сейчас выглядит как российский авианосец.﻿ Об этом в интервью заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

Президент подчеркнул, что Россия наращивает количество вооружения на полуострове и уменьшает численность коренных жителей.

"Пока Крым выглядит, как авианосец. Пока это не та жемчужина украинской земли у моря. Сегодня это милитаризованный полуостров, и выглядит это, как авианосец Российской Федерации с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением привлекательности - природной, экологической, туристической, любой" , - отметил Зеленский.

По его словам, появление Крымской платформы поможет привлечь внимание мирового сообщества.