Инвесторы хотят построить в Украине стекольный завод

В ближайшее время благодаря иностранным инвесторам в Украине может начаться строительство завода по производству флоат-стекла, которое потенциально может удовлетворить до 30% строительного рынка, сообщает UBR.

Об этом рассказал основатель и президент девелоперской компании City One Development Валерий Кодецкий.

Объем иностранных инвестиций может составить более $80 млн при окупаемости в течение 5-6 лет. Рентабельность такого завода составит более 30%, подсчитал эксперт.

Термополированное (флоат) стекло – распространенный вид листового стекла, которые изготавливается по специальной технологии методом термического формования на расплаве металла. Такой способ позволяет получать стекло высокого качества в больших количествах.

По словам Кодецкого, начиная с 2014 года, украинские компании импортируют до 100% флоат-стекла, из которого более 80% используется в строительной сфере.

"По состоянию на 2021-й объем рынка флоат-стекла составляет $200 млн. В год – это около 35 млн кв. м. продукции. При этом ежегодная потребность украинского рынка во флоат-стекле составляет более 100 млн кв. м." , – рассказал эксперт.

По его прогнозам, в течение следующих двух лет рост объемов производства флоат-стекла может составить 3-5% ежегодно.

Кодецкий отметил, что ориентировочная стоимость отечественного флоат-стекла будет на 15-20% меньше, что позволит девелоперам перенаправить освободившиеся средства в повышение качества строительных проектов, увеличение уровня заработных плат строителей и т.п.