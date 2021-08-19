На параде ко Дню независимости покажут украинских боевых роботов

На параде, приуроченному ко Дню независимости Украины, покажут новые роботизированные платформы и шасси. Техника разработана украинскими компаниями, сообщает РБК-Украина.

24 августа на параде в честь Дня Независимости Украины состоится публичный дебют нескольких роботизированных шасси. Самым крупным является уникальная четырехосная платформа "Мисливець" разработки "КВП" Синергия". На ее борту установлен боевой модуль "Амулет" с ПТРК "Стугна".

Платформа "Мисливець"

Вторая новинка – это самоходное багги Ironclad с дистанционным управлением, которое может нести легкое вооружение, а также другие многофункциональные модули небольшого веса. Разработало колесный "беспилотник" конструкторское бюро Roboneers.

Шасси Camel этой же компании предназначено для перевозки небольших грузов по полю боя и имеет сочлененную конструкцию с системой полного привода.

Шасси Camel

Вся техника прошла испытания на полигоне "Десна" в присутствии министра обороны Украины Андрея Тарана. Интересно, что беспилотные колесные транспортные средства получили армейскую классификацию и уже в ближайшее время Министерство обороны объявит открытый конкурс на создание машин нескольких классов в зависимости от выполняемых ими задач.

Автор: Вадим Добровольский