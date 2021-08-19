Киев готовится к разным сценариям осенней пандемии - Кличко

Столичные власти готовятся к возможной следующей волне пандемии, которую эпидемиологи прогнозируют в начале осени, сообщает Укринформ.

"Мы готовимся к разным сценариям развития событий. Даже к самому худшему. Но будем делать всё, чтобы этого избежать. Больницы готовы, койки есть, в частности, и оборудованные подачей кислорода. Персонал больниц уже опытный, хорошо подготовленный. Закуплены необходимые лекарства и средства индивидуальной защиты", - отметил Кличко.

В то же время, Кличко подчеркнул, что массовая вакцинация - единственный способ избежать стремительного распространения вируса и повторения локдауна.