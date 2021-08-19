Киев готовится к разным сценариям осенней пандемии - Кличко
Столичные власти готовятся к возможной следующей волне пандемии, которую эпидемиологи прогнозируют в начале осени, сообщает Укринформ.
"Мы готовимся к разным сценариям развития событий. Даже к самому худшему. Но будем делать всё, чтобы этого избежать. Больницы готовы, койки есть, в частности, и оборудованные подачей кислорода. Персонал больниц уже опытный, хорошо подготовленный. Закуплены необходимые лекарства и средства индивидуальной защиты", - отметил Кличко.
В то же время, Кличко подчеркнул, что массовая вакцинация - единственный способ избежать стремительного распространения вируса и повторения локдауна.
"Я надеюсь, что все услышат призывы вакцинироваться. Ибо единственная защита от дальнейшего распространения коронавируса - это массовая вакцинация. Мы сегодня делаем всё. И каждый день большое количество киевлян, 20-30 тысяч человек, вакцинируются в столице. Я надеюсь, эта тенденция не уменьшится. И к концу года почти все жители столицы сделают прививки. И я надеюсь, что все прислушаются. И мы избежим страшных вещей. Избежим новых ограничений на транспорте, спецпропусков и других суровых ограничений. Единственный выход сегодня - это вакцинация", - подчеркнул Кличко.