В Украине разоблачили сотрудников ФСБ, которые пытались завербовать офицера СБУ

Служба безопасности Украины установила личности двух сотрудников ФСБ, которые специализируются на подрывной деятельности против Украины. Злоумышленники пытались завербовать офицера Службы безопасности, сообщает СБУ.

По имеющимся данным, российская спецслужба хотела получить информатора именно из числа сотрудников СБУ в Запорожской области. Это обусловлено тем, что, кроме секретных документов украинской спецслужбы, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанции.

Россияне решили завербовать сотрудника СБУ с помощью давления на его отца, который во время посещения РФ в личных делах был задержан сотрудниками ФСБ.

Впрочем, несмотря на шантаж и угрозы, а также обещания денежного вознаграждения со стороны ФСБ, сотрудник украинской спецслужбы остался верен присяге и категорически отказался от сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора.

Установлено кадровых офицеров ФСБ РФ, которые непосредственно реализовывали операцию по вербовке сотрудника СБУ. Это - Алексей Демченко и Дмитрий Картавцев.