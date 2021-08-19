Биткоин-биржу взломали и вывели десятки миллионов

Японская криптовалютная биржа Liquid сообщила о взломе горячих кошельков. Хакер вывел цифровые активы на сумму более $80 млн, сообщает ForkLog.

Платформа переводит криптовалюты в холодные хранилища.

Important Notice:

We are sorry to announce that #LiquidGlobal warm wallets were compromised, we are moving assets into the cold wallet.



We are currently investigating and will provide regular updates. In the meantime deposits and withdrawals will be suspended. — Liquid Global Official (@Liquid_Global) August 19, 2021

«В настоящее время мы изучаем ситуацию и будем предоставлять регулярные обновления. Тем временем депозиты и снятие средств будут приостановлены», — написала команда Liquid.

Биржа не назвала объемы выведенных злоумышленником активов, но опубликовала связанные с ним адреса. Согласно ончейн-данным, на них поступило 107,3 BTC, почти 11 млн XRP, около 9 млн TRX. Ethereum-кошелек получил 14 957 ETH и токены ERC-20 на общую сумму $24,8 млн.

Данные: Blockchain.com

Совокупная стоимость переведенных на адреса средств превысила $80 млн.

«В настоящее время мы отслеживаем движение активов и работаем с другими биржами, чтобы заморозить и вернуть средства», — добавила команда Liquid.